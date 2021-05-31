الزمالك يُحدد موعد تجديد عقد ساسي









قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقد جلسة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب عودة اللاعب من تونس.





حيث سينضم فرجاني ساسي لمنتخب تونس في معسكر يبدأ من يوم 2 يونيو المقبل.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو اللجنة السابقة برئاسة عماد عبدالعزيز، استقروا على العرض المالي والذى يبلغ مليون و700 ألف يورو في الموسم، على أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم، وذلك على الرغم من طلب اللاعب مبلغ أكبر من ذلك.





وتابع المصدر، أن اللجنة الحالية ستحاول إقناع اللاعب بالعرض، مع محاولة توفير عقد إعلانات لترضيته للتجديد مع القلعة البيضاء.





وأشار المصدر، أن باقي المستحقات المتأخرة للاعب والتى وضعت اللجنة جزءا منها في حسابه خلال الساعات القليلة الماضية.



