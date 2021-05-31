أستاذ بالأكاديمية الروسية يكشف أعراض لقاح كورونا الروسي

كشف الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، عن أن أعراض اللقاح الروسي هي خمول لمدة نصف يوم وارتفاع في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنها تصيب 15% فقط من الحاصلين على اللقاح.



وأشار "الأفندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أن حوالي 15 مليون مواطن روسي حصلوا على الجرعتين من لقاح كورونا، لافتًا إلى أن هناك خطة روسية تستهدف تلقيح 60% من البالغين بلقاح كورونا.



وأوضح أن اللقاح في روسيا اختياري وليس إجباري، لافتًا إلى أن اللقاح الروسي يستهدف البالغين منذ 18 عامًا وحتى نهاية العمر، مؤكدًا أنه لا داعي لأن يحصل عليه الأطفال.

