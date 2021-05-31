عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب نادي توتنهام ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سينتقل إلى باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية.





ويعد مستقبل محمد صلاح حتى الآن مجهول في ليفربول، في ظل التقارير العديدة التي تشير إلى إمكانية رحيله عن الريدز خلال الفترة المقبلة.





وقال ميدو في تصريحات لبرنامج نجوم الفانتازي عبر القناة الرسمية لموقع يلا كورة: "على مسؤوليتي محمد صلاح سينضم إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف وسيتقاضى 3 أضعاف راتبه في ليفربول".





وتابع: "باريس سان جيرمان نادي جديد ويجب صلاح أن يخطط لما بعد الاعتزال، فالفريق الفرنسي يحضر بعض اللاعبين لانهاء مسيرتهم في الدوحة".





وواصل: "لو أنا مكان محمد صلاح انتقل إلى باريس سان جيرمان، فالفريق الفرنسي وصل نصف نهائي ونهائي بدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين".





وأتم ميدو: "صلاح سيكون القطة الناقصة لفوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، نسبة التهديف لصلاح في أسوأ الظروف رهيبة، ولو الفريق الفرنسي حافظ على النجوم وتعاقدوا مع صلاح لن يستيطع أي فريق الوقوف أمامهم".



