Advertisements

ولعت| إثيوبيا تتحدى الأعراف الدولية ببناء 100 سد ومصر:"احترمي حقوق الدول الأخرى"

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

يبدو أن أديس أبابا لا تزال تنتهج أسلوب العناد وتصلب الرأي فيما يخص بناء السدود وعدم مراعاة حقوق دول الجوار وعلى رأسهم دولتي المصب "مصر والسودان".


فمنذ إعلام إثيوبيا نيتها عن بناء سد النهضة وانقلبت الدنيا رأسا على عقب ولم تهدأ، فهي تنتهج الرأي أحادي الجانب، معتدية على حقوق مصر والسودان في مياة النيل.


لتخرج أثيوبيا اليوم الأثنين، وتطلق تصريحات استفزازية على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بخصوص بناء المزيد والمزيد من السدود الداخلية.


إثيوبيا تتحدى الأعراف

على ما يبدو إن إثيوبيا قررت تحدي الأعراف الدولية من جديد، حيث خرج آبي أحمد ليصرح بأن  أديس أبابا سوف تبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة.


وخلال كلمة له نقلتها وسائل الإعلام كان قد صرج "آبي" بأنه سوف يتم بناء السدود الجديدة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، وسيكون لذلك دور فعال في الإنتاج الزراعي الذي سيتضاعف حوالي ثلاث مرات في السنة، بهدف ضمان الأمن الغذائي لإثيوبيا.


مصر تلقن إثيوبيا درسا

وبناء على التصريحات الاستفزازية من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي، خرجت مصر لتعلن عن رفضها لكل تصريحات آبي أحمد، معتبرة أنها تضرب قواعد القانون الدولي بعرض الحائط.


وخلال بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي".


وشدد "حافظ" على أن هذه التصريحات كانت قد كشفت عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.


واعتبر "حافظ" أن تصريحات آبي أحمد ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية المصرية رئيس الوزراء الاثيوبي اثيوبيا ومصر اثيوبيا ابي احمد

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. القناص يشعل حربا بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقة أجويرو تُثير الشك والقلق في برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يُحدد موعد تجديد عقد ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

هازارد يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ أقل من ساعة

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ أقل من ساعتين

حسم موقف مرتضى منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من أجويرو بعد انضمامه إلى برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

ديشامب يكشف سر استدعاء بنزيما

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل أزمة الشناوي والتواجد مع المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

انتفاضة برلمانية في مواجهة التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة

وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة: "أثيوبيا تحاول السيطرة على منابع النيل" (فيديو)

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

شاهد.. هاني رسلان: تصريحات ترامب حول سد النهضة وضعت إثيوبيا في مأزق

هاني رسلان يكشف سر عودة مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية الأسبق: فشل مفاوضات سد أثيوبيا متوقع.. والسلوك الأثيوبي ضد مصر من 10 سنوات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

06:01 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»