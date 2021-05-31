أسطورة ليفربول يرشح رامسي للانتقال إلى الريدز

أكد جون بارنز أسطورة ليفربول الأسبق، أن لاعب آرسنال السابق آرون رامسي سيكون صفقة رائعة في حال انتقاله لفريق الريدز هذا الصيف.





وقال بارنز لموقع bettingodds.com: "ما يقدمه آرون رامزي هو معدل عمل رائع ، وروح جسدية ، وقدرة على اللعب ، والالتزام ، لذا أعتقد بالطبع أنه سيكون مناسبًا 100 في المئة لليفربول ."





و أضاف: "أعتقد أنه رامسي هو نوعية اللاعب الذي يتناسب مع ليفربول لأنه يجيد التحرك والخروج بالكرة ، إنه لاعب كرة قدم قوي في كل شيء ، وهو ما يريده ليفربول من لاعبي خط الوسط" .



