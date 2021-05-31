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أسطورة ليفربول يرشح رامسي للانتقال إلى الريدز

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد جون بارنز أسطورة ليفربول الأسبق، أن لاعب آرسنال السابق آرون رامسي سيكون صفقة رائعة في حال انتقاله لفريق الريدز هذا الصيف.

وقال بارنز لموقع bettingodds.com: "ما يقدمه آرون رامزي هو معدل عمل رائع ، وروح جسدية ، وقدرة على اللعب ، والالتزام ، لذا أعتقد بالطبع أنه سيكون مناسبًا 100 في المئة لليفربول ."

و أضاف: "أعتقد أنه رامسي هو نوعية اللاعب الذي يتناسب مع ليفربول لأنه يجيد التحرك والخروج بالكرة ، إنه لاعب كرة قدم قوي في كل شيء ، وهو ما يريده ليفربول من لاعبي خط الوسط" .

وانتقل رامسي لصفوف يوفنتوس قادما من الارسنال في عام 2019 ، لكنه وجد صعوبة في الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية.

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