تحديد موعد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراتي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وحدد "كاف" يوم ١٩ يونيو المقبل موعدًا لمباراة الذهاب التي ستقام في تونس، فيما تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم ٢٦ من الشهر ذاته.





وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة ٣-١ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما عبر الترجي التونسي للدور ذاته بعدما تفوق على فريق شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح.



