العقبى يتولى قيادة الترسانة في القسم الثاني





قرر مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد التعاقد مع هاني العقبي لاعب الأهلي الأسبق والمدير الفني للاتصالات بالقسم الثالث ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول بالتؤسانة الذي ينافس بالقسم الثاني.



وجاء قرار الترسانة بالتعاقد مع العقبي عقب ساعات من فسخ التعاقد مع أحمد العجز المدير الفني الجديد للترسانة .





ومن المقرر أن يقود العقبي المران الأول مع الترسانة عصر الثلاثاء استعدادا لمواجهة النصر الجمعة المقبلة بالمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .



