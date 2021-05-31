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غدًا.. إغلاق نفق كوتسيكا بالقاهرة لأعمال الصيانة
الإثنين 31/مايو/2021 - 10:07 م
إسماعيل منطاوي
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أعلنت رئاسة حي طره، إغلاق نفق كوتسيكا، غدا الثلاثاء، لأعمال الصيانة والرصف، يأتي ذلك بإشراف من اللواء محمد المجبر، رئيس الحي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
من جانب آخر، تابعت أجهزة حي طره، حملات استعادة أملاك الدولة، في منطق شق الثعبان، وقطعت المرافق عن عدد من المصانع، التي لم تقنن أوضاعها، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش، وتطوير منطقة شق الثعبان، لتكون في مصاف المناطق المنتجة والمصدرة للرخام في الشرق الأوسط.
من جانب آخر، تابعت أجهزة حي طره، حملات استعادة أملاك الدولة، في منطق شق الثعبان، وقطعت المرافق عن عدد من المصانع، التي لم تقنن أوضاعها، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش، وتطوير منطقة شق الثعبان، لتكون في مصاف المناطق المنتجة والمصدرة للرخام في الشرق الأوسط.
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