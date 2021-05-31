غدًا.. إغلاق نفق كوتسيكا بالقاهرة لأعمال الصيانة

أعلنت رئاسة حي طره، إغلاق نفق كوتسيكا، غدا الثلاثاء، لأعمال الصيانة والرصف، يأتي ذلك بإشراف من اللواء محمد المجبر، رئيس الحي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني في الشوارع، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.



من جانب آخر، تابعت أجهزة حي طره، حملات استعادة أملاك الدولة، في منطق شق الثعبان، وقطعت المرافق عن عدد من المصانع، التي لم تقنن أوضاعها، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش، وتطوير منطقة شق الثعبان، لتكون في مصاف المناطق المنتجة والمصدرة للرخام في الشرق الأوسط.