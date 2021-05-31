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أسامة كمال في عيد الإذاعة المصرية: صرح عملاق صاحب فضل علينا

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أحيا الإعلامي أسامة كمال، ذكرى عيد الإذاعة المصرية، قائلا إنها صرح عملاق صاحب فضل على كثير من الإعلاميين هو منهم.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مساء اليوم الإثنين، أن الإذاعة المصرية بها جيل من الأساتذة أثروا الحياة الإعلامية، مضيفا: "رحم الله جيل من الأساتذة وأطال في عمر من هم معنا".

وأكد الإعلامي أسامة كمال، أن جزءا كبيرا من شخصيته نشأ في الإذاعة المصرية، مستكملا: "من كان يحب شخصيتي فجزء كبير منها نشأ هناك، ومن كان لا يحبها فالعيب ليس في المكان ولكن في أشياء أخرى".

يحتفل الإعلاميون، اليوم الموافق 31 مايو من كل عام، بعيدهم السابع والثمانين؛ إذ يُعد هذا اليوم هو ذكرى انطلاق عبارة "هنا القاهرة" التي نطقها الإعلامي والكاتب والممثل أحمد سالم، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934؛ إذ جرى الاحتفال بعيد الإعلاميين، اعتبارًا من نهاية مايو عام 1984.

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