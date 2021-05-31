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أول تعليق للفنانة هالة صدقي بعد طلبها في "بيت الطاعة"

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علقت الفنانة هالة صدقي، علي ما أثير عن طلبها في بيت الطاعة، قائلة إن ما حدث معها من زوجها يحدث مع سيدات كثيرات وهي أن الزوج يستخدم أساليب ضغط متعددة ضد الزوجة.

وأضافت "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، أن زوجها السابق يستخدم نقطة ضعفها، وهي أطفالها، متابعة::"زوجي استخدم جميع الأساليب من منع سفر وأبتزنى بعمل فيديو شهير وطلقني على الهواء والشهر ده طلبني للطاعة وهو مكسبش ولا قضية لحد دلوقتى".

وذكرت أن القضية الوحيدة التي كسبها زوجها هي أنه استطاع أن يقلل نفقة أولاده، مؤكدة أنه يرغب في إخراج أولاده من المدارس الخاصة لإدخالهم مدارس حكومة.

وأضافت أنها بالفعل في بيت الطاعة، وأن أخلاقها تمنعها من الرد على تصرفات زوجها السابق، متابعة: "مفيش عندنا في دينا بيت طاعة أو طلاق".

وتابعت: "أعرف حدود العيب وعلشان خاطر عيون عيالي 7 سنين ساكتة ومبتكلمش.. وزوجي دفع نفقة 150 ألف جنيه مضطرا وليس حبا في أولاده".

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