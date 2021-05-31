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أسعار النفط تصعد مقتربة من 70 دولارا للبرميل

الإثنين 31/مايو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
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صعدت أسعار النفط الاثنين 31 مايو، وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولارا للبرميل مع تنامي التفاؤل بأن الطلب على الوقود سيرتفع في الربع الثالث من العام بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف أوبك+ هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

وكانت التعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم بسبب عطلة عامة في البلدين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 60 سنتا، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل، متراجعة من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.82 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا، أو 0.9%، لتغلق عند 66.91 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 67.26 دولار.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني شهر من المكاسب.

ويتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

وأبلغ مصدران من أوبك+ رويترز اليوم أن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير عند حوالي ستة ملايين برميل يوميا.

واجتمعت اللجنة اليوم لتقييم العوامل الأساسية للسوق قبيل اجتماع وزاري غدا الثلاثاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

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