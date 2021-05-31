تعرف على خط سير رحلة العائلة المقدسة في ارض مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الثلاثاء، بذكرى دخول العائلة المُقدسة، وعلى رأسها السيد المسيح، إلى أرض مصر.

وشرح اندرو وهيب، الحاصل على بكالريوس الكلية الاكليريكية، خط سير رحلة العائلة المقدسة الى ارض مصر قائلا:"مجيء السيد المسيح إلى ارض مصر بدء من بيت لحم إلى الفرما التابعة للعريش ومنها إلى بسطة بالقرب من الزقازيق ومنها إلى المحمة في مسطرد ثم إلى بلبيس ومنها إلى منية جناح التي يقرب بسمنود ثم إلى البرلس ثم إلى بلاد السباخ وهي سخا الحالية تابعة لكفر الشيخ وهناك وضع يده على حجر فسمى هذا المكان بينى ايسوس أي كعب يسوع ويدعى الآن دير المغطس.

واضاف:"ثم إلى وادي النطرون ثم إلى عين شمس والمطرية حيث الشجرة المباركة، ثم قصدوا فسطاط مصر بحي مصر القديمة حيث اختبأوا في مغارة وهي بكنيسة أبي سرجة الآن حيث توجهوا إلى الصعيد وعلى الشاطئ بارك الله الصخرة العالية وهى الآن معروفة باسم سيدة الكف بجبل الطير في شرق سمالوط حاليًا.

واختتم: "من هناك مضوا إلى الاشمونين ثم أستأنفوا المسير من الجبل الشرقي إلى الغرب حيث وصلوا إلى جبل قسقام المعروف الآن بدير السيدة العذراء (المحرق) حيث أقاموا هناك ستة أشهر".