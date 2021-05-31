حفلة أم كلثوم بـ20 جنيه ومحمد رفعت بـ3 جنيه.. عبد الرحمن رشاد يتحدث عن انطلاق الإذاعة المصرية



تحدث الإذاعي عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، عن أبرز قصص الإذاعة في الذكرى الـ 87 لانطلاق الإذاعة المصرية، موضحًا أن أم كلثوم لها قصص في الإذاعة المصرية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إحياء حفلة بمبلغ 20 جنيها.



وقال "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "المحور"، إن الشيخ محمد رفعت كان يقرأ القرآن بـ 3 جنيهات بعد استشارة علماء الأزهر.



كما كشف رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أن الإذاعة المصرية بدأت بالإعلان عن وظائف مذيعين وتقدم للمسابقة 2000 شخص، ولكن نجح عدد قليل، مضيفًا: تربيت على عبارة هنا القاهرة.. تلك الجملة كانت الأهم والأبرز وكان جميع المعلقين والمذيعين يرددونها".