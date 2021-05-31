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شيري عادل : ظروفي منعتني من تصوير " فارس بلا جواز " و لا اعتبر مشاركتي في فيلم "للايجار" عودتي للسينما

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طمأنت الفنانة شيري عادل جمهورها عبر the insider بالعربي بأن صحتها اليوم أفضل بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مشيرة الى أنها عانت من التعب الشديد في الفترة الماضية .

شيري قالت أن هذا التعب كان السبب وراء عدم قدرتها على تصوير مشاهدها في مسلسل " فارس بلا جواز " لمصطفى قمر و أشارت الى أن فريق العمل و المنتجين تفهموا وضعها و قبلوا اعتذارها رغم أنها كانت متحمسة للمشاركة بالعمل لأن الحلقة كانت مكتوبة بطريقة حلوة حسب قولها .

من جهة أخرى ، قالت شيري للإعلامي ايلي نخله أن مشاركتها في فيلم " للايجار " كضيفة شرف لا تعتبرها عودة رسمية للسينما بعد غياب ٤ سنوات و انما مشاركتها تأتي بسبب حبها للمنتج محمد يسري و لبطلي العمل خالد الصاوي و محمد سلام .

ووصفت شيري الممثل خالد الصاوي بالعظيم مشيرة الى أنها سعيدة لتقديمها مشهداً معه في الفيلم ليبقى ذكرى حلوة لها .

شيري كشفت في نهاية اللقاء عن استعدادها لتقديم عمل سينمائي من بطولتها مع المخرج محمود كامل و أشارت الى أن الفيلم يناقش قضية مهمة جداً رافضة اعطاء المزيد من التفاصيل .

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