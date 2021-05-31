شيري عادل : ظروفي منعتني من تصوير " فارس بلا جواز " و لا اعتبر مشاركتي في فيلم "للايجار" عودتي للسينما



طمأنت الفنانة شيري عادل جمهورها عبر the insider بالعربي بأن صحتها اليوم أفضل بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مشيرة الى أنها عانت من التعب الشديد في الفترة الماضية .



شيري قالت أن هذا التعب كان السبب وراء عدم قدرتها على تصوير مشاهدها في مسلسل " فارس بلا جواز " لمصطفى قمر و أشارت الى أن فريق العمل و المنتجين تفهموا وضعها و قبلوا اعتذارها رغم أنها كانت متحمسة للمشاركة بالعمل لأن الحلقة كانت مكتوبة بطريقة حلوة حسب قولها .



من جهة أخرى ، قالت شيري للإعلامي ايلي نخله أن مشاركتها في فيلم " للايجار " كضيفة شرف لا تعتبرها عودة رسمية للسينما بعد غياب ٤ سنوات و انما مشاركتها تأتي بسبب حبها للمنتج محمد يسري و لبطلي العمل خالد الصاوي و محمد سلام .



ووصفت شيري الممثل خالد الصاوي بالعظيم مشيرة الى أنها سعيدة لتقديمها مشهداً معه في الفيلم ليبقى ذكرى حلوة لها .



شيري كشفت في نهاية اللقاء عن استعدادها لتقديم عمل سينمائي من بطولتها مع المخرج محمود كامل و أشارت الى أن الفيلم يناقش قضية مهمة جداً رافضة اعطاء المزيد من التفاصيل .