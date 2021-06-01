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انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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شهدت مصر موجة حارة على مدار الـ24 ساعة الماضية، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بشكل مؤقت، فكان الطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، على جميع الأنحاء.

وبحسب ما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبدأ تلك الموجة الحارة فى الانكسار بداية من اليوم الثلاثاء، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل تديجى، وتسجل قيما أقل من القيم السابق تسجيلها أمس الإثنين.

وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، حتى يوم الأحد 6 يونيو 2021، على النحو التالى:

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأربعاء 2 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.
- اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتاوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.

يوم الخميس 3 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

يوم الجمعة 4 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم السبت 5 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأحد 6 يونيو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 31 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.

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