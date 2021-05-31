الاتحاد الأوروبي يطلق خطته للتعافي من الجائحة بإصدار سندات





قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون الاثنين 31 مايو إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق حزمته للتعافي من جائحة كورونا البالغة 750 مليار يورو بإصدار للسندات بقيمة مبدئية عشرة مليارات يورو.





وفي مقابلة مع صحيفة محلية، قال بون أيضا إنه سيجري ضخ أكثر من 100 مليار يورو في الاقتصاد الأوروبي بدءا من هذا العام.





وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستطلق عملية إصدار الدين في أول يونيو بتوجيه دعوة إلى بنوك أوروبية ودولية وإن السندات ستصدر في نفس الشهر.





وأبلغ بون الصحيفة "شهية السوق من المنتظر أن تكون كبيرة جدا وأسعار الفائدة مواتية جدا".





وقال إن حصيلة بيع السندات سيجري إنفاقها بدءا من يوليو وإنه بحلول نهاية العام ستضخ أوروبا أكثر من 100 مليار يورو في اقتصادها لتمويل تعافي دولها الأعضاء.