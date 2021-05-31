خبيرة طاقة: الرجال لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم

قالت إيمان خير، الخبيرة بمجال الطاقة والتاروت، إن "التاروت" عبارة عن مرآة لما هو داخل الإنسان، معقبة: "التاروت مش بيشوف المستقبل، المستقبل دا بيد ربنا عز وجل"، والتاروت عبارة مجموعة من الصور الرمزية التي لها دلالات يستخدمها العراف ليقرأ منها قصة حياة الشخص المستهدف فيقرأ له طالعه أو مستقبله.



وتابعت "خير"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن لديها ارتباط كبير بورق "التاروت"، ولذلك أي شخص يقوم بقراءة التاروت لا يسمح لأحد بلمسه، معقبًا: "الكارت بيكون فاهمك وانتي فهماه، وأوراق التاروت في الآخر علم، وكل كارت او للون ليه معنى".



وأشارت إلى أن الرجال لا يستطيعون التعبير عن مشاعرهم، على خلاف السيدات، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الرجالة يتواصلون معها لقراءة "التاروت".



