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كارتيرون يُقرر عودة نجم الزمالك المُعار

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في إستعادة خدمات لاعبه المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنح المدير الفني الفرنسي، الضوء الأخضر لإدارة ناديه في إستعادة خدمات مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار، إلى فريق سموحة بالموسم الجاري.

ويأتي قرار المدير الفني في عودة فتحي، من أجل الاستفادة من قدراته في الناحية الهجومية بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق السكندري، وساهم في تحقيق العديد من الانتصارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة، في التاسعة مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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