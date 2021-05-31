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خبيرة طاقة: اللون الأصفر يزيد من التركيز في المذاكرة والعمل

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت إيمان خير، الخبيرة بمجال الطاقة والتاروت، إن الشخص يكون في حاجة إلى اللون الأصفر عند الرغبة في زيادة النشاط والحركة والطاقة، مضيفة أن اللون الأصفر يزيد من التركيز في المذاكرة والعمل.

وتابعت "خير"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن كل ألوان لافتات المطاعم الشهيرة تكون باللون الأصفر، وهذا الأمر ليس صدفة، مشيرة إلى أن اللون الأصفر في المطاعم هدفه حدوث نشاط لفت الانتباه إلى حد كبير.

وأشارت خبيرة الطاقة والتاروت، إلى أن المطاعم التي تقدم طعام أورجانيك، تضع لافتات باللون الأخضر، لأن هذا اللون يشير إلى الطبيعة.

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