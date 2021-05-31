" العلمية لفيروس كورونا" تكشف ملامح تعديلات بروتكولات العلاج

علق الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، على جوهر التعديل الذي أجرته وزارة الصحة على بروتوكلات العلاج للحد من استخدام "الكورتيزون"، تحسبًا لزيادة الاصابات بالفطر الاسود كأحد التداعيات الناجمة عن الافراط في استخدمه.



وتابع "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "حتى الان لم يتم تعديل برتوكولات العلاج، لكن هناك النية لاجراء تعديلات وفقًا لتوافر بعض الادوية التي يمكن عبرها، من إحداث تبادل بين الادوية المختلفة وفقا للمستجدات من الادوية والابحاث المختلفة ".



ولفت إلى أن اليوم شهد إقامة ورشة بحثية فيما يخص " الفطر الاسود"، أعقبها إجتماع للجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وذلك لدراسة التعديل المزمع إجراؤه على البرتوكول ولم يعلن عنه حتى الان.



وكشف "النادي "،عن أهم ملامح التعديلات المرتقبة على بروتوكلات العلاج، قائلًا: "لن يتم رفع أدوية، لكن سيتم تعديل بعض الادوية التي تم إساءة إستخدامها خلال الفترة الماضية مثل أدوية السيولة، طبقًا للدراسات التي تم عملها حيث ستكون جرعة وقائية بدلًا من كونها علاجية، فإساءة إستخدامها يؤدي لزيادة معدلات النزيف ومن ثم تتراجع فائدة حصول المريض عليها مقارنة بتداعيات الافراط في إستخدام ومشاكل النزف الناجمة عنها ".



