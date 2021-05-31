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التضخم في ألمانيا يواصل الارتفاع فوق المستوى المستهدف من المركزي الأوروبي

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
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قال المكتب الاتحادي للإحصاء الاثنين 31 مايو إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا تسارع في مايو مواصلا الارتفاع فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي البالغ حوالي 2%.

وارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.4% هذا الشهر مقارنة مع زيادة بلغت 2.1% في أبريل.

وكانت توقعات لرويترز قد أشارت إلى قراءة للتضخم لشهر مايو عند 2.5%.

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