التضخم في ألمانيا يواصل الارتفاع فوق المستوى المستهدف من المركزي الأوروبي





قال المكتب الاتحادي للإحصاء الاثنين 31 مايو إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا تسارع في مايو مواصلا الارتفاع فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي البالغ حوالي 2%.





وارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.4% هذا الشهر مقارنة مع زيادة بلغت 2.1% في أبريل.





وكانت توقعات لرويترز قد أشارت إلى قراءة للتضخم لشهر مايو عند 2.5%.