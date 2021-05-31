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البنك المركزي الصيني يرفع الاحتياطي الإلزامي للعملات الأجنبية

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
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قال البنك المركزي الصيني الاثنين 31 مايو، إنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية من 5 إلى 7% إعتبارا من 15 يونيو.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان نشر على موقعه الالكتروني إن هذا التحرك يهدف "لتعزيز إدارة سيولة الصرف الأجنبي لدى المؤسسات المالية".

وستجعل تلك الزيادة في الاحتياطي الإلزامي الاحتفاظ بالدولارات والعملات الأجنبية الأخرى أكثر تكلفة للبنوك.

ووفق أحدث بيانات متاحة، بلغت الودائع بالعملات الأجنبية لدى بنوك الصين حوالي تريليون دولار.

والمرة السابقة التي زاد فيها بنك الشعب الصيني الاحتياطي الإلزامي كانت في 2007 عندما رفعها من 3%.

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