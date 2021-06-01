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"الصحة": تخصيص رقم واتساب لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عن لقاحات كورونا

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:05 ص
أيسم صلاح
أيسم صلاح
شيماء حسن
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قال آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه في حالة أراد المواطن أن يقوم بتغيير مكان تلقي اللقاح في حال تأخرت وصول الرسالة، فيمكنه الاتصال بالخط الساخن 15335 وتغيير مكان تلقي اللقاح.

وأضاف "صلاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين أن هناك قواعد علمية يتم من خلال تحديد نوع اللقاح الذي يتم إعطائه للشخص، لافتًا إلى أن هناك موانع لإعطاء لقاح استرازينيكا لبعض الحالات تتمثل في الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المناعية أو الذين يأخذون أدوية مثبطة للمناعة.

وأشار إلى أن صلاحية الرسالة لتلقي اللقاح فور وصولها تمتد إلى ثلاثة أيام، مؤكدًا أن إرسال الرسالة عادة ما يتم حسب خطورة الحالة الصحية وليس بأسبقية التسجيل.

وأوضح أن الشخص الذي يتعذر ذهابه لتلقي اللقاح خلال فترة الثلاثة أيام يمكنه الدخول عبر الموقع الالكتروني للتسجيل والضغط على متابعة تلقي اللقاح والضغط على إعادة تفعيل طلب اللقاح من أجل تحديد الموعد الجديد لتلقيه.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص رقم واتساب لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عن لقاحات كورونا من أجل متابعة أي الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح وما إذا كانت الأعراض بسيطة أو متوسطة أو شديدة.

وكشف أن وزارة الصحة أضافت وحدة جديدة لتلقي طلبات كبار السن ممن لديهم إعاقات حركية من أجل متابعة انتقال فريق إليهم لتلقيهم اللقاح، لافتًا إلى أن أي مواطن يريد السفر يمكنه أن يقدم ما يفيد سفره خلال مدة معينة من أجل تلقي اللقاح.

ولفت إلى أن مواطن تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل تلقي الجرعة الثانية يمكنه الاتصال عبر الخط الساخن والإبلاغ عن إصابته وسيقوم السيستم بتسجيل إصابته وفور التعافي يقوم بالإبلاغ وبعدها بـ28 يومًا سيتم تحديد ميعاد آخر لتلقي اللقاح.

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