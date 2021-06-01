"لجنة مكافحة كورونا" تكشف حقيقة تحول الفطر الأسود إلى وباء

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، إن "الفطر الأسود" لا يمكن أن يتحول إلى وباء كونه لا ينتقل من إنسان لآخر، ويعتمد على ألية الانتقال من بيئة غير نظيفة إلى إنسان.





وتابع "النادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن مرض "الفطر الاسود" سيظل ويبقى مرضًا نادر الحدوث، ولن يتحول إلى مرحلة وبائية، معقبًا: "سيبقى مرض نادر وأسباب إنتشاره بكثافة في الهند، يعود لثلاثة عوامل، بداية من الافراط في استخدام عقاقير علاج " كوفيد 19"، وهذا الافراط قد يحدث في مصر ايضًا، لكن الفارق بين البيئة المصرية والهندية أن البيئة المصرية أكثر نظافة من نظيرتها الهندية





وأضاف: "قام الشعب الهندي بسبب تزايد أعداد الوفيات بإلقاء الجثث في مياه الانهار الامر الذي احدث تلوثًا كبيرًا أسهم في تفشي الفطر الاسود "، مؤكدًا أن أعداد الاصابات بالفطر لم ولن تتجاوز اصابع اليد لاختلاف اليات التلوث ونظافة البيئة بين مصر والهند.



