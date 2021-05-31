Advertisements

21 يونيو.. الكنيسة تبدأ أحدث أصوامها المتصلة بعد انتهاء الخماسين

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الثلاثاء، بذكرى دخول العائلة المُقدسة، وعلى رأسها السيد المسيح، إلى أرض مصر.

كما تستعد الكنيسة القبطية الارثوذكسية، لاستقبال اول اصوامها بعد فترة الخماسين يوم 21 من يونيو المقبل، وهو صوم الرسل.

وصوم الرسل، هو صوم تتبعه الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية و‌الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية و‌الكنيسة الكاثوليكية الشرقية، والأرثوذكس الإصلاحيون.

ويعتبر صوم الاباء الرسل، هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الآولى بعد تأسيسها مباشرة، وقد اوصى به السيد المسيح شخصيًا، وذلك حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح أن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، بحسب ما مثبت بالبشائر الإنجيلية.

 

أخبار تهمك

الكشف عن القائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

تطور جديد بشأن رحيل ثنائي الأهلي للاحتراف

منذ نصف ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري من الأهلي بشأن مؤجلات الدوري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ ساعتين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لإصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

كارتيرون يُقرر عودة نجم الزمالك المُعار

منذ ساعة

عاجل - حقيقة إلغاء الدوري المصري

منذ نصف ساعة

صفقة أجويرو تُثير الشك والقلق في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

10:02 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»