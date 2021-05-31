انتشال جثة طفل غريق بمشروع غرب طهطا في سوهاج



تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بلاغ من شرطة النجدة بانتشال جثة غريق يدعى«يوسف م ع» 10 سنوات، بمشروع غرب طهطا بناحية مركز جهينة شمال سوهاج وتم نقل الجثمان إلى مستشفى جهينة المركزي.



انتقل رجال الشرطة لموقع الحادث وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث.



تم انتشال جثة طفل غريق يبلغ من العمر 10 سنوات من مشروع غرب طهطا، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى جهينة المركزي، شمال محافظة سوهاج.