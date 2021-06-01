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وزير قطاع الأعمال: تعويض 6 آلاف موظف في مصنع الحديد والصلب

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:55 ص
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تطبيق قرار غلق مصنع الحديد والصلب، إنهم أعلنوا هذا الأمر منذ شهرين وجاء الوقت للتنفيذ.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "نشارك العاملين حزنهم ولكن للأسف مفيش حل"، موضحا أنهم بدأوا منذ أسبوعين التفاوض على التعويضات ولكن لم يتوصل للقيمة النهائية، ولكنهم كانوا قد أعلنوا أن الحد الأدنى للتعويض سيكون 225 ألف جنيه.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن عدد العاملين الذين سيتم تعويضهم يصل إلى 6 آلاف عامل، لافتا إلى أن هناك فريقًا يعمل على تقييم الأصول بالمصنع.

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