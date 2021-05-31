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الأمن يكثف جهوده لفك لغز العثور على جثة في سوهاج

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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عثر أهالي قرية مزاتا شرق بمركز شرطة دار السلام، على جثة رجل في العقد الـ 6 من العمر، ملقاة في الزراعات وعليها أثار خنق، بقرى السيول التابعة لمزاتا شرق بدائرة مركز دار السلام، وتم إبلاغ الشرطة.

تلقى لواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بلاغ من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بالعثور على جثة رجل بالعقد الـ 6 من العمر وبها شبة جنائية.

أنتقل على الفور العميد مصطفى بكري، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة المدعو« أ أ » عامل – 60 عام – مخنوق بحبل، بقرية مزاتا شرق، وجارى جاري نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام المركزي، والتحقيق في الواقعة وتحرير محضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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