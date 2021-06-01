عقبة: الفطر الأسود مرتبط بنقص المناعة.. وهذه أعراض الإصابة به (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إن الفطر الأسود عادة ما يصيب المواطنين الذين يعانون من أمراض مناعية أو مرضى فيروس كورونا الذين يرتدون ماسكات الأكسجين لفترات طويلة والتي تكون بيئة خصبة لنمو الفطريات عليها.





وأضاف "عقبة" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن الفطريات عادة ما تتواجد في أماكن رطبة خاصة للمرضى الذين يتلقون أكسجين من قارورات غير معقمة وهذا ما حدث في الهند.





وأشار إلى أن هذه الفطريات قد تعيش في أجهزة التكيفات، مؤكدًا على ضرورة التخلص من الأشياء المتحللة سواء الفواكه أو الخضروات ومراعاة منافذ التهوية بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حالة مناعية ضعيفة.



