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"تطوير مكة": لا نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير مكة المكرمة عدم وجود نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي.

ودعا المتحدث في بيان اليوم الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة نشرت فيديو يبين البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق مكة – جدة السريع.

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