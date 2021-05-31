‭ ‬تثير المباريات المؤجلة مشاكل متكررة بجدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لكن الاتحاد الوطني للعبة نفى تكهنات إلغاء المسابقة هذا الموسم.



وقال رئيس الاتحاد المصري أحمد مجاهد اليوم الإثنين إنه "سيعمل على إكمال الموسم ومسابقتي الدوري والكأس رداً على تكهنات إلغاء الدوري بسبب تكدس المباريات".



وشهد الجدول أزمة في الأسابيع الأخيرة بسبب انشغال الأهلي وبيراميدز بالمنافسات الأفريقية فضلاً عن استعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في ألعاب طوكيو الصيفية.



وذكر الاتحاد المصري في بيان عقب اجتماع مع ممثلي أندية الدوري الممتاز اليوم "تم استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري ووفق النتائج هناك احتمال لإنهاء الدوري قبل نهاية أغسطس (آب)، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر (أيلول)".



ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له ست مباريات مؤجلة حيث انشغل حامل اللقب في الفترة الماضية بالتأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، كما توج بكأس السوبر الافريقية.



وطالب الزمالك بإقامة كل المباريات المؤجلة قبل استكمال مشواره بالموسم "لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".



وقال عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك حسين السيد، عقب حضور الاجتماع "في حالة عدم الاستجابة لمطلب الزمالك الطبيعي قد يجد النادي صعوبة بالغة في إكمال الدوري".