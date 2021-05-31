تطور جديد بشأن رحيل ثنائي الأهلي للاحتراف





قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد جلسة طارئة مع مسؤولي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بفريق الكرة وعلى رأسها العروض التي تلاقها نجوم المارد الأحمر.





جلسة الخطيب مع تخطيط الأهلي





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن محمود الخطيب سيعقد جلسة مع أعضاء لجنة التخطيط لحسم ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية نهاية الموسم الجاري.





وتتطرق جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إلى حسم مصير اللاعبين المعارين الذين تألقوا هذا الموسم، على رأسهم أحمد حمدي عبدالقادر، المعار لصفوف سموحة، وعمار حمدى، المعار للاتحاد السكندري بالإضافة إلى عمرو جمال، المعار لطلائع الجيش، وأحمد ياسر ريان، المعار لسيراميكا كليوباترا.





ومن المنتظر أن تحسم جلسة الخطيب من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، مصير الثنائي محمد مجدي أفشة و اللاعب الدولي المالي آليو ديانج بعدما تلقيا عروضا للاحتراف الخارجي.



