أستاذ المناعة: هذه أسباب تغيير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إن تغيير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا جاء من أجل تنظيم استخدام مثبطات المناعة وأدوية الكورتيوزون لتخفيفها بالتوقيت والكميات المناسبة.





وأضاف "عقبة" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الاثنين أن هناك بعض المجازفة بالنسبة للمرضى الذين يطبقون بروتوكولات خارج وزارة الصحة.



