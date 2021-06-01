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أستاذ المناعة: هذه أسباب تغيير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 06:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إن تغيير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا جاء من أجل تنظيم استخدام مثبطات المناعة وأدوية الكورتيوزون لتخفيفها بالتوقيت والكميات المناسبة.

وأضاف "عقبة" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، الاثنين أن هناك بعض المجازفة بالنسبة للمرضى الذين يطبقون بروتوكولات خارج وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك أدوية لها تأثير على الحالة المناعية ولابد أن يكون هناك نوع من التعقل في استخدامها بكميات مناسبة، مؤكدًا أن أعراض فيروس كورونا مازالت تتمثل في فقدان حاستي الشم والتذوق وارتفاع في درجات الحرارة والصداع بالإضافة إلى بعض الأعراض الجديدة التي طرأت في الموجات الحالية والتي قد تتأثر معها حاسة السمع عند بعض المواطنين.

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