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مواعيد مباريات الزمالك في شهر يونيو

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة واحدة خلال شهر يونيو 2021، بعدما تم تأجيل لقاء مصر المقاصة، في دور ربع نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام نظيره اسوان، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم السابع عشر من شهر يونيو المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة.

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