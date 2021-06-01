"الأعلى للآثار" تكشف عن تفاصيل مشروع ترميم قصر محمد علي باشا (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل مشروع ترميم ورفع كفاءة قصر محمد علي باشا بمنطقة شبرا الخيمة، موضحًا أن قصر محمد علي في المنيل خاص بالأمير محمد علي، ولكن قصر شوبرا خاص بمحمد علي باشا.





وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن مساحته 22 فدان، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء قام بجولة في القصر اليوم في غاية الأهمية.



