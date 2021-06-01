أبلغ برشلونة إنه سيقدم 9 ملايين يورو للحصول على الحقوق الكاملة للمدافع البرازيلي إيمرسون دي سوزا، وفقاً لما أعلنته الإثنين إذاعة النادي الرسمية.



ووصل اللاعب (22 عاماً) إلى إسبانيا من أتلتيكيو مينيرو البرازيلي الذي حصل عل ستة ملايين يورو من بيتيس الذي لعب فيه في الموسمين ونصف الموسم الماضيين، حيث شارك في 79 مباراة رسمية وسجل خمسة أهداف.



واتفق برشلونة على شروط العقد مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم، وكان أمامه موعد حتى منصف الليل لشراء اللاعب مقابل تسعة ملايين يورو.



وسيحق لبيتيس الحصول على خمس قيمة أي مكسب سيحققه برشلونة مستقبلاً من انتقال إيمرسون الموجود حالياً في معسكر المنتخب البرازيلي.