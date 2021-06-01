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عمرو موسى: مطمئن للتحركات المصرية في ملف سد النهضة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:01 ص
عمرو موسى
عمرو موسى
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي رسالة استراتيجية مهمة، لافتا إلى أن مصر لن تقبل لطرف أن يضر بمصالحها.

وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ملف المياه بالنسبة لمصر شديد الأهمية، مضيفا: "إحنا بلد كبير ومصالحنا كبيرة.. ولدينا آليات كثيرة يمكن استخدامها في إطار الحفاظ على المصالح".

وأضاف الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، أنه مطمئن للتحركات المصرية التي تتم في ملف سد النهضة، منوها بأنه يجب العمل على تعظيم موارد المياه، وترشيد استخدام المياه، لافتا إلى أن نظام الري بالغمر، وأنواع المحاصيل المنزرعة في مصر يجب إعادة النظر فيهم.

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