عمرو موسى: مطمئن للتحركات المصرية في ملف سد النهضة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي رسالة استراتيجية مهمة، لافتا إلى أن مصر لن تقبل لطرف أن يضر بمصالحها.





وأشار "موسى"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ملف المياه بالنسبة لمصر شديد الأهمية، مضيفا: "إحنا بلد كبير ومصالحنا كبيرة.. ولدينا آليات كثيرة يمكن استخدامها في إطار الحفاظ على المصالح".



