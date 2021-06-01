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رئيس الشرقية للدخان: رحيل علاء إبراهيم وأحمد فوزي عن تدريبات الفريق بسبب سوء النتائج
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:45 ص
كساب أحمد
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أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن مجلس الإدارة كان صاحب القرار في رحيل علاء إبراهيم وأحمد فوزي عن تدريب الفريق.
وأضاف "امان" خلال تصريحات تليفزيونية مساء الإثنين،": الفريق في آخر 7 مباريات في بطولة الدوري لم يحقق نتائج جيدة وأصبح الفريق مهددا بعدم الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم وذلك بعدما كان يسبق الجميع بفارق مريح من النقاطط.
وأردف: "كان الفرق 12 نقطة بين المركز الأول والمركز الثاني حتى وصل إلي نقطة واحدة، وكان القرار يخص مجلس الإدارة بالبحث عن مدير فني جديد للفريق خلال الفترة القادمة".
واختتم: "لا أنتمي لتشجيع أي فريق آخر في الدوري المصري وأشجع فقط الشرقية للدخان وأتمنى الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم".
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