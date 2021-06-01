رئيس الشرقية للدخان: رحيل علاء إبراهيم وأحمد فوزي عن تدريبات الفريق بسبب سوء النتائج

أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن مجلس الإدارة كان صاحب القرار في رحيل علاء إبراهيم وأحمد فوزي عن تدريب الفريق.





وأضاف "امان" خلال تصريحات تليفزيونية مساء الإثنين،": الفريق في آخر 7 مباريات في بطولة الدوري لم يحقق نتائج جيدة وأصبح الفريق مهددا بعدم الصعود للدوري الممتاز الموسم القادم وذلك بعدما كان يسبق الجميع بفارق مريح من النقاطط.





وأردف: "كان الفرق 12 نقطة بين المركز الأول والمركز الثاني حتى وصل إلي نقطة واحدة، وكان القرار يخص مجلس الإدارة بالبحث عن مدير فني جديد للفريق خلال الفترة القادمة".



