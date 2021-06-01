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خبير تغذية: الشخص الذي يشعر بالجوع ليلاً "مدمن"

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 05:30 ص
خالد غزالي
خالد غزالي
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الألياف مهمة جدًا، لأنها تؤدي إلى حالة من الامتلاء داخل المعدة، لكي يشعر الإنسان بالشبع، وبالتالي لا يتناول المزيد من الطعام.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية سلمى سليمان، ببرنامج "حكاية أكلة"، المذاع على فضائية "دريم"، أن الشخص الذي يشعر بالجوع ليلًا يكون مدمن سكريات، ولذلك يستيقظ هذا الشخص من النوم لتناول بعض السكريات أو الشوكولاتة، معقبًا: "لو ما لقاش حلويات، هياكل سكر، عامل زي المدمن، اللي بيدور على الجرعة بتاعته".

وأشار إلى أن مدمن السكريات يعاني من زيادة في حجم الأنسولين ومع عدم الحرق يشعر بالجوع، ولذلك يبحث عن السكريات لخفض الأنسولين، ومن الممكن علاج هذا الأمر من خلال تناول الفايبر أو ورق اللوتس.

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