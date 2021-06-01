خبير تغذية: الشخص الذي يشعر بالجوع ليلاً "مدمن"

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الألياف مهمة جدًا، لأنها تؤدي إلى حالة من الامتلاء داخل المعدة، لكي يشعر الإنسان بالشبع، وبالتالي لا يتناول المزيد من الطعام.





وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية سلمى سليمان، ببرنامج "حكاية أكلة"، المذاع على فضائية "دريم"، أن الشخص الذي يشعر بالجوع ليلًا يكون مدمن سكريات، ولذلك يستيقظ هذا الشخص من النوم لتناول بعض السكريات أو الشوكولاتة، معقبًا: "لو ما لقاش حلويات، هياكل سكر، عامل زي المدمن، اللي بيدور على الجرعة بتاعته".



