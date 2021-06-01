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استشاري: الشاي الأخضر يزيد من معدل الحرق في الجسم

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكحك والبسكويت أدى لزيادة وزن البعض لـ7 كيلوجرامات، مضيفًا أن هناك ضرورة لتقليل السعرات الحرارية، حتى يقوم الجسم بحرق السعرات الحرارية مخزنة داخل الجسم.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية سلمى سليمان، ببرنامج "حكاية أكلة"، المذاع على فضائية "دريم"، أن هناك إمكانية لزيادة معدل الحرق، من خلال تناول نبتات طبيعية تعمل على تكسير الدهون الموجودة في الجسم، خلاف تنشيط الغدة الدرقية، لكي تفرز الهرمون الخاص بالحرق بشكل طبيعي.

وأضاف أن الشاي الأخضر يزيد من معدل الحرق في الجسم بدون أي مجهود، كما أن التوت البري يؤدي إلى أكسدة الدهون، وبالتالي يمنع من امتصاص الدهون، خلاف أنه يعمل على زيادة معدل الحرق، وينشط الغدة الدرقية.

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