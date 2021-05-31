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"كيا" تزيح الستار عن أحدث سيارتها "سبورتج" التابعة للجيل الخامس

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:44 م
كيا
كيا
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أعلنت شركة كيا لصناعة السيارات، عزمها طرح نسخة جديدة كليا من سيارة "سبورتج" الرياضية متعددة الاستخدامات للمرة الأولى في 6 سنوات، عبر نشر صور تشويقية للإصدار الجديد.

وأوضحت "كيا" أن مبيعات السيارة "سبورتج" التراكمية والتي طرحتها الشركة عام 1993، تخطت حاجز الـ6 ملايين وحدة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شركة "كيا" عملاق صناعة السيارات الكورية، أنه بعد مرور 6 سنوات من طرح الجيل الرابع من "سبورتج"، والذي لاقى نجاحا وانتشارا باهرا، إنها تخطط لطرح الجيل الخامس.

واتخذت كيا،  عبارة ترويجية لسيارتها الجديدة تحمل "الحركة التي تلهم"، مشيرةً إلى عزمها توفير إلهام جديد لعملائها من خلال تطبيق تصميم مميز على "سبورتج" الجديدة وتعزيز قيمتها التجارية.

وأكدت كيا على أن النسخة الجديدة تتميز بحجم جسمها الأكبر من النسخة السابقة، وتأتي مع مصابيح LED الأمامية بتصميم أنيق ومميز.

وأفصحت الشركة، عن بعض مزايا سيارتها المرتقبة، والتي تأتي بشاشة بانوراميةمنحنية بقياس 12.3 بوصة لتصبح أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم في كوريا الجنوبية، تتوفر بمثل هذه الشاشة.

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كيا شركة كيا سيارة كيا الجديدة

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