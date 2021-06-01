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مرض والدتها.. ميمي جمال تكشف عن أسباب ابتعادها عن التمثيل

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حلت الليلة ميمي جمال ضيفةً على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها كلمة أخيرة والمذاع على قناة on، وتحدثت خلال اللقاء عن مشوارها الفني، وسبب ابتعادها عن الوسط الفني.



وقالت خلال لقائها : لم أعتزل ولكني ابتعدت مرتين خلال حياتي أولها أثناء مرض أمي بـ آل زهايمر وكنت أرفض العديد من الأعمال وأحياناً أتعاقد وألغي التعاقد، لأني لم أستطع تركها مع أحد".


وتابعت "والمرة الثانية كانت بعد وفاة زوجي حسن مصطفى فهو زوجي الوحيد منذ عام 1966 ولم أرتبط قبله أو بعده، وظل معي طوال حياتي ولم يتركني، وأخرت الإنجاب، حتى اطمأننت له، ثم أنجبت توأمي نورا ونجلا".

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