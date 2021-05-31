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الأسمنت يواجه البترول في قمة أسيوطية منتظرة بالقسم الثاني

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار
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يشهد ملعب نادي أسمنت أسيوط في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء قمة أسيوطية مرتقبة بين فريق نادي أسمنت أسيوط بقيادة المدير الفني هيثم صالح، مع فريق نادي بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

ويحتل فريق الأسمنت المركز الرابع عشر في المجموعة برصيد
23نقطة، حيث لعب الفريق 24مباراة، فاز في 5مباريات، وتعادل في 8مباريات. وتلقي الهزيمة في 11مباراة، سجل الفريق 24هدف، وتلقت شباكه 33هدف.

تمكن الفريق في الفوز خارج ملعبه في الجولة الماضية علي فريق نادي كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما يحتل فريق نادي بترول أسيوط المركز التاسع في المجموعة برصيد 29نقطة، حيث لعب الفريق 24 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 11مباراة، وتلقي الهزيمة في 7 مباريات، سجل الفريق 16هدف، ومني مرماه ب17هدف.

وخسرالفريق في الجولة الماضية علي ملعبه أمام فريق نادي المنيا بهدف نظيف.

وكانت مباراة الدورالأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


ترتيب المجموعة الأولى 

1- الشرقية للدخان 48 نقطة
2- الألومنيوم 47 نقطة
3- المنيا 45 نقطة
4- الإعلاميين 40 نقطة
5-  بنى سويف 40 نقطة
6- ديروط 35 نقطة
7- الفيوم 32 نقطة
8- سوهاج 30 نقطة
9- البترول 29 نقطة
10- قنا 28 نقطة
11- تليفونات 27 نقطة
12- شباب سمسطا 25 نقطة
13- شبان قنا 24 نقطة
14- أسمنت أسيوط 23 نقطة
15- كيما اسوان 22 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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