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السفير الفلسطيني بالقاهرة: نشكر مصر ونرحب بدورها في إعادة إعمار غزة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 04:41 ص
السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح
شيماء حسن
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كشف السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، كواليس زيارة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة بصحبة وفد أمني مصري إلى قطاع غزة لعقد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية وبحث تثبيت تحقيق الهدنة الشاملة وإعادة الإعمار.

وقال "اللوح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن مصر هي الشقيقة الكبرى لكل العالم العربي وفلسطين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرا بالقضية الفلسطينية وملف المصالحة.

وأشار إلى أن مصر دولة متوازنة على المستوى الإفريقي وتحظى بثقة كل الأطراف في فلسطين والمنطقة ومدعومة بهذه الثقة الكبيرة، مستطردًا "نشكر مصر رئيسا وحكومة ونرحب بالدور المصري في كافة المجالات وخاصة إعادة الاعمار والوصول إلى حل يخرجنا من حالة الجمود بفعل تعنت حكومة نيتياهو وعدم احترام الشرعية الدولية وبناء سلام شامل وعادل في المنطقة".

وتابع: "لا نريد التحكم في الأموال الخاصة بإعادة الإعمار، ولكن نريد أن يتم إعادة الأعمار من خلال السلطة الفلسطينية وبإشراف الدولة المصرية"، مشيدًا بدور الشركات المصرية في مجال العمران والإنشاء والبنية التحتية التي لحق بها ضررًا كبيرًا في شبكة الكهرباء أو الصرف الصحي أو شبكة الطرق أو المرافق الحيوية والتي تحتاج إلى إعادة الاعمار بشكل عاجل.

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الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر اللواء عباس كامل الفجر إعمار غزة

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