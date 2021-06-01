السفير الفلسطيني بالقاهرة: نشكر مصر ونرحب بدورها في إعادة إعمار غزة

كشف السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، كواليس زيارة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة بصحبة وفد أمني مصري إلى قطاع غزة لعقد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية وبحث تثبيت تحقيق الهدنة الشاملة وإعادة الإعمار.





وقال "اللوح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن مصر هي الشقيقة الكبرى لكل العالم العربي وفلسطين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرا بالقضية الفلسطينية وملف المصالحة.





وأشار إلى أن مصر دولة متوازنة على المستوى الإفريقي وتحظى بثقة كل الأطراف في فلسطين والمنطقة ومدعومة بهذه الثقة الكبيرة، مستطردًا "نشكر مصر رئيسا وحكومة ونرحب بالدور المصري في كافة المجالات وخاصة إعادة الاعمار والوصول إلى حل يخرجنا من حالة الجمود بفعل تعنت حكومة نيتياهو وعدم احترام الشرعية الدولية وبناء سلام شامل وعادل في المنطقة".



