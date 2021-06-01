Advertisements

مستشار وزير التموين يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب الفترة القادمة (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب في عام 1965 كان بـ85 قرشًا، وفي أغسطس الماضي وصل لـ985 جنيه، مشيرًا إلى أن الذهب في أعلى مستوياته حاليًا.

وتابع "فرج"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الذهب طوال العمر إدخار آمن، معقبًا: "مفيش حد اشترى ذهب على مر العصور، وخسر فبيه"

ولفت إلى أن الذهب حاليًا في أعلى مستوياته، ودائمًا يعد استثمار آمن جدًا، معقبًا: " مفيش حد أشترى ذهب وخصر فيه"، مضيفة أن صناديق الاستثمار في الذهب المزمع منتشر في كل أنحاء العالم، وهذا الصندوق سيكون حافز جدًا للمستثمرين، ومن شانه دعم تجارة الذهب في مصر والشرق الأوسط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الذهب أسعار الذهب

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أجويرو يعلق على انتقاله إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد القبض على أحد المتهمين.. رئيس حي عين شمس يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة سيرينو

منذ ساعة و نصف

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من الأهلي بشأن مؤجلات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

"ادعولها معايا".. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لدلال عبد العزيز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن فريق محمد صلاح الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ناجي فرج: خطة تطويرية خاصة بصناعة الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت25-4-2020 بعد ارتفاعات طفيفة في سعر الجرام

بسبب أزمة كورونا.. مفاجأة في أسعار الذهب الفترة المقبلة (فيديو)

التموين: مدينة الذهب ستدفع الصناعة وتجعل مصر رائدة في المجال (فيديو)

التموين: الانتهاء من مشروع مدينة الذهب خلال 3 سنوات (فيديو)

شعبة الذهب تكشف سبب تراجع أسعار "المعدن الأصفر" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل| لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة.. إصابات أقل من ألف حالة

الصحة تكشف مفاجأة عن حالة الإعلامي وائل الإبراشي

10:49 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

09:00 م

برشلونة يحسم ثانى صفقاته الصيفية بعد أجويرو

12:02 ص

أول رد رسمي من الأهلي على اجتماع اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»