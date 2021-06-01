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مستشار وزير التموين يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب الفترة القادمة (فيديو)
الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 01:25 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب في عام 1965 كان بـ85 قرشًا، وفي أغسطس الماضي وصل لـ985 جنيه، مشيرًا إلى أن الذهب في أعلى مستوياته حاليًا.
وتابع "فرج"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الذهب طوال العمر إدخار آمن، معقبًا: "مفيش حد اشترى ذهب على مر العصور، وخسر فبيه"
ولفت إلى أن الذهب حاليًا في أعلى مستوياته، ودائمًا يعد استثمار آمن جدًا، معقبًا: " مفيش حد أشترى ذهب وخصر فيه"، مضيفة أن صناديق الاستثمار في الذهب المزمع منتشر في كل أنحاء العالم، وهذا الصندوق سيكون حافز جدًا للمستثمرين، ومن شانه دعم تجارة الذهب في مصر والشرق الأوسط.
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