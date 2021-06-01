مستشار وزير التموين يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب الفترة القادمة (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب في عام 1965 كان بـ85 قرشًا، وفي أغسطس الماضي وصل لـ985 جنيه، مشيرًا إلى أن الذهب في أعلى مستوياته حاليًا.





وتابع "فرج"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الذهب طوال العمر إدخار آمن، معقبًا: "مفيش حد اشترى ذهب على مر العصور، وخسر فبيه"



