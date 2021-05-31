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الشرقية للدخان في مواجهه مثيرة وقوية بالقسم الثاني
الإثنين 31/مايو/2021 - 11:54 م
أميرة هاشم
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان بقيادة علاء نوح المدير الفني نظيرة فرؤق قنا في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب الإعلاميين في تمام الرابعه عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ال25 بدوري القسم الثاني .
شهدت المباراة الماضية خسارة الشرقية للدخان بهدفين مقابل بهدف امام الألومنيوم، كما خسر قنا بهدفين لهدف أمام الفيوم .
ويحتل الدخان المركز الاول برصيد 48 نقطة، فينا يحتل قنا المركز العاشر برصيد 28 نقطة.
ترتيب المجموعة الأولى
1_الشرقيه للدخان 48نقطة
2_الألومنيوم47نقطة
3_المنيا45نقطة
4_الاعلاميين40نقطة
5_بني سويف40نقطة
6_ديروط35نقطة
7_الفيوم32نقطة
8_سوهاج30نقطة
9_بترول اسيوط 29نقطة
10_قنا28نقطة
11_تليفونات بني سويف27نقطة
12_سمسطا25نقطة
13_شبان قنا 24نقطة
14_أسمنت اسيوط 23نقطة
15_كيما أسوان22نقطة
16_طهطا15نقطة.
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