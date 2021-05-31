الشرقية للدخان في مواجهه مثيرة وقوية بالقسم الثاني





ترتيب المجموعة الأولى





1_الشرقيه للدخان 48نقطة

2_الألومنيوم47نقطة

3_المنيا45نقطة

4_الاعلاميين40نقطة

5_بني سويف40نقطة

6_ديروط35نقطة

7_الفيوم32نقطة

8_سوهاج30نقطة

9_بترول اسيوط 29نقطة

10_قنا28نقطة

11_تليفونات بني سويف27نقطة

12_سمسطا25نقطة

13_شبان قنا 24نقطة

14_أسمنت اسيوط 23نقطة

15_كيما أسوان22نقطة

16_طهطا15نقطة.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان بقيادة علاء نوح المدير الفني نظيرة فرؤق قنا في المباراة التي تقام بينهما علي ملعب الإعلاميين في تمام الرابعه عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ال25 بدوري القسم الثاني .شهدت المباراة الماضية خسارة الشرقية للدخان بهدفين مقابل بهدف امام الألومنيوم، كما خسر قنا بهدفين لهدف أمام الفيوم .ويحتل الدخان المركز الاول برصيد 48 نقطة، فينا يحتل قنا المركز العاشر برصيد 28 نقطة.