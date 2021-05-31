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تطبيق جديد لكشف أمراض القلب وتتبعها عبر الأجهزة اللوحية

الإثنين 31/مايو/2021 - 11:55 م
تطبيق إيكو
تطبيق إيكو
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أسهم التقدم التكنولوجي الكبير، الذي يعيشه العالم حالياً، في الكشف عن العديد من التطبيقات والحلول الذكية؟، التي من خلالها يمكن الكشف عن بعض الأمراض ومتابعتها.

وأكد باحثون في جامعة ماسترخت الهولندية وكلية كينغز لندن، على تمكنهم من إنتاج تطبيق جديد يسمى  "إيكوز"، يمكن من خلاله سماع صوت دقات القلوب وإيقاعها.

وأشار موقع "ديزاين"، إلى انه تم ابتكار التطبيق بحسب لاختبار إمكانيات متابعة أمراض القلب عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقال الباحثون غن التطبيق الذي يحمل اسم "إيكو" قادر على إيجاد تواصل بين الانسان واجهزته وتأمل عملها وإيقاعها المتفرد، وسماع دقات القلب، إلى جانب الوظيفة الطبية الخالصة.

ويعتبر التطبيق، أداة لا تتيح للباحثين فهم القدرات الممكنة لتكنولوجيا المحمول لتقصي الأصوات ذات النوعية الجيدة وحسب، بل للتعلم أكثر حول القلب باسلوب شيق وممتع.

ولفت الباحثون إلى أن فكرة التطبيق الأولية جاءت لدى الدكتور الباحث هونجشينج لو الذي أراد أن يعرف ما إذا كانت ميكروفونات الهواتف الذكية تتيح لمرضى القلب مراقبة حالتهم من المنزل، ودن الحاجة إلى الذهب لمستشفى.

ويتيح التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية المشاركة في المشروع البحثي مع الاستمتاع بالتصورات الملونة ثلاثية الأبعاد لأصوات دقات قلوبهم، حيث يحصل المشاركون على تسجيلات صوتية من خلال حمل الهاتف ووضعه بالقرب من الصدر.

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مزايا تطبيق إيكو تطبيق إيكو إيكو

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