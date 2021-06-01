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خبيرة تغذية: السمنة تدمر أجهزة داخل جسم الإنسان (فيديو)

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 03:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قالت كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة ليست مرَضا عاديًا، ولكنها بوابة للإصابة بالكثير من الأمراض، مشددة على ضرورة عدم الاستهتار بالسمنة، خاصة وأنها مرض خبيث وتدمر الكثير من الأجهزة داخل الجسم.

وطالبت "سامي"، خلال حوارها مع الشيف يسري، ببرنامج "تتبيلة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، بالعمل على استبدال المشروبات الغازية ببعض المشروبات الأخرى للوقاية من مرض السمنة، مثل اليانسون، والشاي الأخضر، وتناول الطعام نهارًا بدلًا من الليل.

ولفتت خبيرة التغذية إلى أن ثقافة الأكل غير موجودة لدى المصريين، ففي أوروبا يتناولون في البداية الشربة، وبعد ذلك السلطة، وبعد ذبلك البروتين.

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تغذية بوابة الفجر الفجر السمنة

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