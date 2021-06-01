التحقيق في واقعة تعذيب طفل بـ"العسل" على يد والده بالقليوبية

تجري نيابة شبين القناطر تحقيقات موسعة في واقعة "طفل العسل"، والذي ربطه والده وألقى عليه عسل لتأديبه بعد اتهام الجيران له بالسرقة.





وأمرت النيابة بالتحفظ على تليفون الأم الذي يحمل صور الواقعة، وضبط الأب بمركز الشرطة لحين عرضه على النيابة، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان أثار الواقعة.





وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي، واستغاثت الأم بنجدة الطفل الذي حرك محضر بناية شبين القناطر التي باشرت التحقيقات وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة.





فيما قالت الأم في التحقيقات وتدعى "إيمان جمال"، إن أحد الجيران اتهم ابنها المجني عليه "محمد.ح"، بالسرقة، فقام والده ويدعى "حسن.م" بربطه في السطح بهذا الشكل، وسكب عليه عسل لتعذيبه فقررت البحث عن جهة لحماية طفلها فاستغاثت بنجدة الطفل التي أحالت الواقعة للنيابة.





أضافت الأم، أن الأب دائم التعدي عليها وعلى أبنائه، محمد 7 سنوات وعاصم 3 سنوات، مشيرة أنه يعمل سائق توك توك وتباع على سيارة نقل، ولكنه عصبي ويقوم بضربها هي والأولاد بوحشية، مشيرة أنه جرى القبض على الأب في مركز شبين القناطر.





في السياق، قال وليد إبراهيم مسئول حقوق الإنسان بالتحالف المدني، إن الأم لجأت للتحالف لحماية من زوجها، وتقديم بلاغ فيها من نجدة الطفل، وبعدها جرى تحريك محضر بنيابة شبين القناطر التي تباشر التحقيقات، مؤكدًا أنه جرى زيارة الطفل ووالدته وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهما والتأكيد على حمايتهم من بطش الأب.



