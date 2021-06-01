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بتكلفة 60 مليون جنيه.. تعرف على فوائد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء 01/يونيو/2021 - 12:21 ص
رحلة العائلة المقدسة
رحلة العائلة المقدسة
حسام زيدان
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يأتى مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في إطار رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضارى المصرى الفريد للأجيال القادمة والبشرية.

ومن المقرر أن يعمل المشروع على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة على محور كبير، لاسيما المجتمعات الفقيرة في منطقتي الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية تضاف إلى المواقع الأثرية، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، لاسيما فيما يتعلق بمراعاة متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة لإثراء المنتج السياحى المصرى.

القضاء على موسمية السياحة
وإحياء هذا المسار سوف يعمل على القضاء على موسمية السياحة، حيث أن نقاط المسار يمكن زيارتها على مدار العام لكونه منتج روحاني في المقام الأول لا يقتصر على شريحة معينة من السائحين أو الزائرين، مما يعمل على إطالة مدة إقامة السائح، وزيادة معدل إنفاقه، وبالتالي زيادة العائد من النشاط السياحي على المجتمعات المحلية بالإضافة إلي تعزيز مكانة مصر عالميًا كأرض تحتضن مختلف الأديان والثقافات والحضارات وإبراز صورتها الحقيقية وممتلكاتها الإنسانية.

وتمثلت جهود وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية والأديرة والكنائس لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في عدة نقاط جاءت كالتالي:

خصصت وزارة السياحة والآثار مبلغ "60" مليون جنيهًا من صندوق السياحة لصالح المشروع، على أن تقوم المحافظات المعنية باستكمال ما تبقي من أعمال من ميزانيتها الخاصة.

وضعت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات المعنية المخططات التنموية ورفع كفاءة النقاط التي يمر بها المسا، وقام المجلس الاعلي للاثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة ضمن المسار.

وضع مخطط استثماري لعمل مشروعات تخدم المسار مثل الفنادق الإيكولودج ومحلات وبازارات وكافيتريات وغيرها.

وضع خطة لتدريب المجتمع المحلي على الممارسات الصحيحة في التعامل مع السائحين، وسيتم البدء في تنفيذها في أقرب فرصة ممكنة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر مسار العائلة المقدسة رحلة العائلة المقدسة الاثار

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